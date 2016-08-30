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ХРОНОГРАФ

С 1 сентября вводится новый порядок сдачи экзаменов на водительские права

Константин КЛИМОВ // 30.08.2016
Что нужно знать о новых экзаменах

С первого сентября меняются правила сдачи экзаменов в ГИБДД для получения водительских прав. Основные положения нового регламента МВД о сдаче экзаменов были утверждены ещё в 2014 году, за это время в ГИБДД должны были подготовится к нововведениям.

Теоретическая часть.

Как и раньше экзаменуемые должны будут ответить на 20 теоретических вопросов в учебном классе МВД. При этом сохраняется право на две ошибки, но в отличие от тех, кто сдавал экзамены до первого сентября, теперь за каждую ошибку будет добавляться по пять тематических вопросов. В случае если две ошибки допущены в одном блоке, экзамен считается не сданным. Сохранилось правило 1 минута на один вопрос, на задания можно отвечать в произвольном порядке.

Практическая часть. Площадка.

Предыдущая версия регламента предполагала всего три обязательных элемента, теперь их стало пять. Среди них комплексное упражнение по маневрированию в ограниченном пространстве, состоящее из трёх частей, в случае если размеры площадки не позволяют сделать все три элемента, инспектор может выбрать любые два на своё усмотрение. Для тех кто собирается водить мотоцикл, добавляется элемент – скоростное маневрирование, за 25 секунд нужно будет объехать 5 конусов, при этом площадка не может быть более 80 метров в длину.

Полный список упражнений категория «В»:

 - Остановка и начало движения на подъёме.

 - Комплексное упражнение "Маневрирование в ограниченном пространстве", которое включает следующие элементы: повороты на 90 градусов; разворот в ограниченном пространстве; змейка.

 - Движение и маневрирование задним ходом, въезд в бокс задним ходом.

- Парковка транспортного средства и выезд с парковочного места, парковка для погрузки (разгрузки) на погрузочной эстакаде (платформе), остановка для безопасной посадки или высадки пассажиров.

 - Проезд регулируемого перекрёстка (только для автоматизированных автодромов).

Практическая часть. Город.

Как и было ранее экзаменатор будет находится в автомобиле, только не рядом с водителем, а на заднем сиденье. По мнению специалистов, это поможет лучше оценить навыки, полученные в автошколе. А на переднем пассажирском сиденье будет находится представитель автошколы. Но основное изменение коснулось системы оценок, как и прежде экзамен считается проваленным, если водитель набрал пять баллов. Бальная система стала строже, в неё добавлены новые ошибки.

Грубые нарушения (5 баллов):

 - Выезд на встречную полосу.

 - Не предоставление преимущества в движении другим автомобилям или пешеходам.

 - Проезд на красный сигнал светофора.

 - Превышение скорости.

Заезд за стоп-линию у светофора или у знака "Стоп".

Средние нарушения (3 балла):

 - Не пристёгнутый ремень безопасности.

 - Не включённый сигнал поворота.

 - Нарушение правил остановки или стоянки.
 

Мелкие нарушения (1 балл):

 - Заглохший при старте с места двигатель.

 - Беспричинное или резкое торможение.

 - Медленное движение без необходимости.

 - Не использование зеркал.

В случае если экзаменуемый завалил один из этапов, он сможет попробовать сдать экзамен ещё три раза с интервалом в неделю. Если  и эти три попытки не дадут желаемого результата, то нужно будет взять перерыв на месяц. При этом свидетельство из автошколы о прохождении обучения действует полгода.

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