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30 августа, вторник
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ХРОНОГРАФ
С 1 сентября вводится новый порядок сдачи экзаменов на водительские права// 30.08.2016
Что нужно знать о новых экзаменах
С первого сентября меняются правила сдачи экзаменов в ГИБДД для получения водительских прав. Основные положения нового регламента МВД о сдаче экзаменов были утверждены ещё в 2014 году, за это время в ГИБДД должны были подготовится к нововведениям.
Теоретическая часть.
Как и раньше экзаменуемые должны будут ответить на 20 теоретических вопросов в учебном классе МВД. При этом сохраняется право на две ошибки, но в отличие от тех, кто сдавал экзамены до первого сентября, теперь за каждую ошибку будет добавляться по пять тематических вопросов. В случае если две ошибки допущены в одном блоке, экзамен считается не сданным. Сохранилось правило 1 минута на один вопрос, на задания можно отвечать в произвольном порядке.
Практическая часть. Площадка.
Предыдущая версия регламента предполагала всего три обязательных элемента, теперь их стало пять. Среди них комплексное упражнение по маневрированию в ограниченном пространстве, состоящее из трёх частей, в случае если размеры площадки не позволяют сделать все три элемента, инспектор может выбрать любые два на своё усмотрение. Для тех кто собирается водить мотоцикл, добавляется элемент – скоростное маневрирование, за 25 секунд нужно будет объехать 5 конусов, при этом площадка не может быть более 80 метров в длину.
Полный список упражнений категория «В»:
- Остановка и начало движения на подъёме.
- Комплексное упражнение "Маневрирование в ограниченном пространстве", которое включает следующие элементы: повороты на 90 градусов; разворот в ограниченном пространстве; змейка.
- Движение и маневрирование задним ходом, въезд в бокс задним ходом.
- Парковка транспортного средства и выезд с парковочного места, парковка для погрузки (разгрузки) на погрузочной эстакаде (платформе), остановка для безопасной посадки или высадки пассажиров.
- Проезд регулируемого перекрёстка (только для автоматизированных автодромов).
Практическая часть. Город.
Как и было ранее экзаменатор будет находится в автомобиле, только не рядом с водителем, а на заднем сиденье. По мнению специалистов, это поможет лучше оценить навыки, полученные в автошколе. А на переднем пассажирском сиденье будет находится представитель автошколы. Но основное изменение коснулось системы оценок, как и прежде экзамен считается проваленным, если водитель набрал пять баллов. Бальная система стала строже, в неё добавлены новые ошибки.
Грубые нарушения (5 баллов):
- Выезд на встречную полосу.
- Не предоставление преимущества в движении другим автомобилям или пешеходам.
- Проезд на красный сигнал светофора.
- Превышение скорости.
Заезд за стоп-линию у светофора или у знака "Стоп".
Средние нарушения (3 балла):
- Не пристёгнутый ремень безопасности.
- Не включённый сигнал поворота.
- Нарушение правил остановки или стоянки.
Мелкие нарушения (1 балл):
- Заглохший при старте с места двигатель.
- Беспричинное или резкое торможение.
- Медленное движение без необходимости.
- Не использование зеркал.
В случае если экзаменуемый завалил один из этапов, он сможет попробовать сдать экзамен ещё три раза с интервалом в неделю. Если и эти три попытки не дадут желаемого результата, то нужно будет взять перерыв на месяц. При этом свидетельство из автошколы о прохождении обучения действует полгода.
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