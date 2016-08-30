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30 августа, вторник
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ХРОНОГРАФ
В Псковской области нашли останки троих бойцов из Башкирии// 30.08.2016
Погибшие держали оборону в Псковской области в 1941 году.
Фото: http://mmpsrb.ru/
29 августа в Себежском районе Псковской области завершилась экспедиция башкирских поисковиков, в которой участвовало восемь человек из поисковых отрядов города Стерлитамака и уфимской автошколы ДОСААФ. Работы шли в местах, где 170 стрелковая дивизия, сформированная из жителей Башкирии держала оборону в 1941 году.
Отряду удалось найти останки троих погибших солдат, которые, к сожалению, остались безымянными. Погибших захоронят в братской могиле деревни Заситино Себежского района Псковской области.
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