В Псковской области нашли останки троих бойцов из Башкирии

Злата ЗУКОВИЧ

Погибшие держали оборону в Псковской области в 1941 году.

Фото: http://mmpsrb.ru/

29 августа в Себежском районе Псковской области завершилась экспедиция башкирских поисковиков, в которой участвовало восемь человек из поисковых отрядов города Стерлитамака и уфимской автошколы ДОСААФ. Работы шли в местах, где 170 стрелковая дивизия, сформированная из жителей Башкирии держала оборону в 1941 году.

Отряду удалось найти останки троих погибших солдат, которые, к сожалению, остались безымянными. Погибших захоронят в братской могиле деревни Заситино Себежского района Псковской области.