13 посетителей уфимского ресторана обратились к врачам с отравлением

Константин КЛИМОВ

Как сообщили пострадавшие 28 и 29 августа все они посещали один ресторан.

Управление Роспотребнадзора по Башкирии проводит проверку по факту массового отравления в одном из ресторанов Уфы.

Как сообщили в больнице куда поступили десять из пятнадцати отравившихся, состояние пациентов стабильное, сейчас их жизни ничего не угрожает. Предварительный диагноз – острая кишечная инфекция.