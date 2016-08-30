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30 августа, вторник
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ХРОНОГРАФ
13 посетителей уфимского ресторана обратились к врачам с отравлением// 30.08.2016
Как сообщили пострадавшие 28 и 29 августа все они посещали один ресторан.
Управление Роспотребнадзора по Башкирии проводит проверку по факту массового отравления в одном из ресторанов Уфы.
Как сообщили в больнице куда поступили десять из пятнадцати отравившихся, состояние пациентов стабильное, сейчас их жизни ничего не угрожает. Предварительный диагноз – острая кишечная инфекция.
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