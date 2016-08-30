В Уфе отреставрируют усадьбу Соловьевых

Ольга КОРЗИК

На реставрацию усадьбы Соловьевых выделят 21,5 миллиона рублей.

Фото: Администрация города Уфа

МУП «Инвестиционно-строительный комитет Уфы» на торгах 8 сентября отберет компанию, которая займется реставрацией выявленного объекта культурного наследия «Усадьба Соловьевых А.Г. И Ф.Г.», сообщается на официальном сайте госзакупок.

Памятник архитектуры представляет из себя комплекс зданий, расположенных на улице Свердлова, 88 и Свердлова, 86. Один из домов -одноэтажный деревянный, второй — двухэтажный кирпичный. Он построен во второй половине XIX века. Подрядчику предстоит разобрать более поздние пристрои к зданиям и восстановить утраченные элементы памятников, в том числе архитектурно-лепной декор фасадов и деревянную резьбу. Работы будут финансироваться за счет собственных средств компании. На это она готова выделить 21,5 млн руб. Завершить работы необходимо к началу 2018 года.



