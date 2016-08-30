В Уфе предприятие заплатит штраф за скрытый несчастный случай

Злата ЗУКОВИЧ

Организации определили штраф в размере 136 тысяч рублей.

24 апреля в деревне Романовка Демского района Уфы в ООО «Альянс Индастри» произошел несчастный случай, который руководство компании решило скрыть, сообщается на официальном сайте гострудинспекции Башкирии.

Сотрудники гострудинспекции установили, что мастер по строительству, который проверял объект во время проверки исполнения задания подрядной организации, поскользнулся на алюминиевой лестнице, когда спускался. Пострадавший получил компрессионный перелом третьего поясничного позвонка и перелом суставной впадины правой лопатки. В «Альянс Индастри» (производит кирпич - прим.) несчастный случай скрыли.

Через три месяца после случившегося пострадавший подал заявление в гострудинспекцию. Несчастный случай признали связанным с производством. Теперь, как сообщили в пресс-службе гострудинспекции, организация обязана выплатить штраф в размере 136 тысяч рублей.