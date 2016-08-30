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30 августа, вторник
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ХРОНОГРАФ
В Уфе загорелся старинный паровоз// 30.08.2016
ЧП произошло накануне вечером в Демском районе.
Фото: группа БашДТП
Вчера, 29 августа, в Деме случилось ЧП. Вечером задымился один из памятников. Старинный паровоз, который стоит возле техникума, буквально объяли клубы дыма.
На место тут же выехали пожарные. По предварительным данным, пострадавших нет. Свидетели выложили фотографию в группе БашДТП. Очевидцы предполагают, что причиной задымления стал не потушенный окурок, поскольку к историческому объекту часто приходят курить дети, скрывающиеся от взрослых.
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