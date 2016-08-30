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30 августа, вторник
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ХРОНОГРАФ
Олимпийские чемпионы из Башкирии побывали в Сирии на авиабазе// 30.08.2016
Тимур Сафин и Артур Ахматхузин посадили там деревья.
Фото: Кристина Дейнеко
29 августа чемпионы Олимпиады в Рио-де-Жанейро Тимур Сафин и Артур Ахматхузин побывали на авиабазе Хмеймим в Сирии, где военнослужащие показали им условия быта и рассказали о своей службе, передает Интерфакс.
В память о своем пребывании Сафин и Ахматхузин вместе с Исинбаевой, Алексеем Черемисиновым, борцом Сосланом Рамоновым и серебряным призером Олимпийских игр в пулевой стрельбе Сергеем Каменским посадили туи, рядом с каждым деревом теперь красуется табличка с фамилией чемпиона.
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