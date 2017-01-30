|
31 января, вторник
|
ХРОНОГРАФ
Женщины в Башкирии все больше решаются на рождение двух и более детей// 30.01.2017
Средний возраст матерей республики составил 29 лет.
Фото: wikimedia.org
В 2016 году женщины в республике все больше решаются на рождение двух и более детей. Такие данные привел региональный фонд соцстраха по Башкирии.
В прошлом году 43,6% рожениц стали матерями во второй раз, 19,7% – в третий и более раз.
Всего у женщин, получивших родовые сертификаты, родилось 52 495 детей: 27 051 мальчиков и 25 444 девочек.
Средний возраст матерей составил 29 лет.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
31.01.2017 // ПУЛЬС
В Башкирии утвердили бюджетный прогноз до 2030 года
31.01.2017 // ПЕРСОНА
Римма Утяшева: Не надо устраивать разборки, нужно работать и принимать роды
30.01.2017 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Следствие по делу Урала Рахимова продлено на три месяца
30.01.2017 // ПЕРСОНА
Тренер "Салават Юлаева" Захаркин сегодня придет на прямой телеэфир
30.01.2017 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Уфимка записала второе видеообращение к мэру Уфы из-за снега
30.01.2017 // СЕГО ДНЯ
В Белорецке один человек погиб при взрыве в пятиэтажке
30.01.2017 // МОЛНИЯ
В Башкирии произошёл взрыв в многоэтажке
30.01.2017 // СПОРТ
Болельщики «Салавата Юлаева» серьёзно поговорили с командой (полное видео)
© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте