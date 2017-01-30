Женщины в Башкирии все больше решаются на рождение двух и более детей

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Средний возраст матерей республики составил 29 лет.

Фото: wikimedia.org

В 2016 году женщины в республике все больше решаются на рождение двух и более детей. Такие данные привел региональный фонд соцстраха по Башкирии.

В прошлом году 43,6% рожениц стали матерями во второй раз, 19,7% – в третий и более раз.

Всего у женщин, получивших родовые сертификаты, родилось 52 495 детей: 27 051 мальчиков и 25 444 девочек.

Средний возраст матерей составил 29 лет.