В Башкирии на свалку отправили 57 тонн опасных производственных отходов

Злата ЗУКОВИЧ

При этом необходимых документов для такой деятельности у ТБО не было.

ООО «Серафимовский полигон ТБО» нарушило экологическое законодательство, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. В прошлом году организация разместила на своей свалке около 57 тонн производственных отходов, но на полигоне не разрешалось размещать производственные отходы четвертого класса опасности без специальной лицензии, которой у ТБО не было.

Арбитражный суд оштрафовал ООО «Серафимовский полигон ТБО» на 40 тысяч рублей. Компания несанкционированную деятельность прекратила.