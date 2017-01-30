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31 января, вторник
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ХРОНОГРАФ
В Башкирии на свалку отправили 57 тонн опасных производственных отходов// 30.01.2017
При этом необходимых документов для такой деятельности у ТБО не было.
ООО «Серафимовский полигон ТБО» нарушило экологическое законодательство, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. В прошлом году организация разместила на своей свалке около 57 тонн производственных отходов, но на полигоне не разрешалось размещать производственные отходы четвертого класса опасности без специальной лицензии, которой у ТБО не было.
Арбитражный суд оштрафовал ООО «Серафимовский полигон ТБО» на 40 тысяч рублей. Компания несанкционированную деятельность прекратила.
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