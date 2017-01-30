В Уфе в лесу спасатели нашли заблудившихся подростков

Ольга КОРЗИК

Девочки катались на лыжах и потеряли ориентир.

В субботу, 28 января, в уфимском лесу потерялись две девочки-подростка. Они катались на лыжах в лесном массиве недалеко от озера Глубокое, зашли дальше в лес, потеряли ориентир. Поняв то, что они заблудились, одна из девочек позвонила в городскую службу спасения и попросила помощи. Спасатели искали их в течение часа. Подростки были обнаружены в 3-х километрах от ул. Новгородская.

- В медицинской помощи они не нуждались, сотрудники ПСО столицы сопроводили юных лыжниц до дома, - сообщили в пресс-службе городской службы спасения.