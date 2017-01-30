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31 января, вторник
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ХРОНОГРАФ
В Башкирии в школах установили видеокамеры после обращения прокурора в суд// 30.01.2017
До этого чиновники утверждали, что денег нет.
Суд обязал по требованию прокурора Миякинского района Башкирии установить в 18 школах и детских садах района камеры видеонаблюдения для соблюдения безопасности и антитеррористической защиты, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Руководители учебных учреждений еще в прошлом году обращались в отдел образования по поводу установки видеокамер, но те отказывали, ссылаясь на отсутствие финансирования. Тогда прокуратура потребовала от муниципалитета изыскать деньги для установки техники.
Сейчас системы видеонаблюдения появились в 12 школах.
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