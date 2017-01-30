В Башкирии в школах установили видеокамеры после обращения прокурора в суд

Злата ЗУКОВИЧ

До этого чиновники утверждали, что денег нет.

Суд обязал по требованию прокурора Миякинского района Башкирии установить в 18 школах и детских садах района камеры видеонаблюдения для соблюдения безопасности и антитеррористической защиты, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Руководители учебных учреждений еще в прошлом году обращались в отдел образования по поводу установки видеокамер, но те отказывали, ссылаясь на отсутствие финансирования. Тогда прокуратура потребовала от муниципалитета изыскать деньги для установки техники.

Сейчас системы видеонаблюдения появились в 12 школах.