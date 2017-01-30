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31 января, вторник
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ХРОНОГРАФ
В Кировском районе Уфы перенесут пешеходный переход// 30.01.2017
Перенос запланирован на первый квартал 2017 года.
Фото: Администрация Уфа
В связи с продолжением работ по развитию территории, ограниченной улицей Сун-Ят-Сена, продолжением улицы Айской, улицей Большой Московской, продолжением улицы Бехтерева в Кировском районе города Уфы, в первом квартале этого года будет организован новый пешеходный переход, сообщает администрация Уфы. Он будет расположен в 100 метрах от существующего пешеходного моста, чуть ближе к новому построенному дому относительно существующего. После того, как новый переход будет сделан, старый демонтируют.
Развитием данной территории занимается группа компаний «Госстрой».
- В 2018 году в ходе завершения и ввода в эксплуатацию многоэтажных жилых домов Литер 3, Литер 5а и Литер 5б, будет произведена засыпка существующего оврага, выполнена планировка с благоустройством данной территории, что обеспечит безопасное и комфортное перемещение между улицами Большая Московская и Сун-Ят-Сена, - сообщили в мэрии.
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