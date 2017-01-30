В Кировском районе Уфы перенесут пешеходный переход

Ольга КОРЗИК

Перенос запланирован на первый квартал 2017 года.

Фото: Администрация Уфа

В связи с продолжением работ по развитию территории, ограниченной улицей Сун-Ят-Сена, продолжением улицы Айской, улицей Большой Московской, продолжением улицы Бехтерева в Кировском районе города Уфы, в первом квартале этого года будет организован новый пешеходный переход, сообщает администрация Уфы. Он будет расположен в 100 метрах от существующего пешеходного моста, чуть ближе к новому построенному дому относительно существующего. После того, как новый переход будет сделан, старый демонтируют.

Развитием данной территории занимается группа компаний «Госстрой».

- В 2018 году в ходе завершения и ввода в эксплуатацию многоэтажных жилых домов Литер 3, Литер 5а и Литер 5б, будет произведена засыпка существующего оврага, выполнена планировка с благоустройством данной территории, что обеспечит безопасное и комфортное перемещение между улицами Большая Московская и Сун-Ят-Сена, - сообщили в мэрии.