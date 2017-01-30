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ХРОНОГРАФ
В Кировском районе Уфы на 10 часов отключат воду// 30.01.2017
Воды не будет 2 февраля.
Фото: Кристина Дейнеко
2 февраля в Кировском районе Уфы с 10.00 до 20.00 отключат холодное водоснабжение, сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на МУП «Уфаводоканал». Эти меры приняты для замены запорной арматуры (задвижки) Д=100мм по ул. Цюрупы, 17.
Воды не будет по следующим адресам:
- ул. Октябрьской Революции 7/1, 9 (жилые дома ЖЭУ № 40).
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