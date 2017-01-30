В Кировском районе Уфы на 10 часов отключат воду

Ольга КОРЗИК

Воды не будет 2 февраля.

Фото: Кристина Дейнеко

2 февраля в Кировском районе Уфы с 10.00 до 20.00 отключат холодное водоснабжение, сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на МУП «Уфаводоканал». Эти меры приняты для замены запорной арматуры (задвижки) Д=100мм по ул. Цюрупы, 17.

Воды не будет по следующим адресам:

- ул. Октябрьской Революции 7/1, 9 (жилые дома ЖЭУ № 40).

- ул. Цюрупы 23 (жилой дом ЖЭУ № 40).

- ул. Цюрупы, 25 (Центр гигиены и эпидемиологии РБ).

- ул. Октябрьской Революции, 9а (Ассоциация охотников и рыболовов РБ).

- ул. Октябрьской Революции, 9 (аптека).

- ул. Октябрьской Революции, 9 (Городская поликлиника № 49).