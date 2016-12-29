Уфимцев бесплатно накормили национальными блюдами различных народов

Кристина ДЕЙНЕКО

В городе прошел фестиваль "Кухни народов мира".

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

В Уфе состоялся фестиваль "Кухни народов мира". Это был не конкурс, а самая настоящая дегустация. Каждый желающий, кто пришел 29 декабря на площадь Салавата Юлаева, мог бесплатно попробовать таджикский плов, башкирский кастыбый и чай, русские пельмени, селёдку, татарский чак-чак, пастилу, различные восточные сладости и другие не менее вкусные блюда.

Всего было представлено 7 кухонь народов, которые проживают в Башкирии. Три длинных стола были уставлены различными явствами. Тем временем, на улице людей поили чаем из самовара и кормили вкусным пловом.

Подробности в фоторепортаже Кристины Дейнеко.