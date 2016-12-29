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ХРОНОГРАФ

Уфимцев прокатят на новогоднем транспорте

Кристина ДЕЙНЕКО // 29.12.2016
Праздничными будут трамваи и троллейбусы.

Фото: пресс-служба администрации Уфы

Управление электротранспорта Уфы решило поздравить горожан с Новым годом и привлечь внимание уфимцев к экологическому транспорту. Сейчас по городу передвигаются трамвай и троллейбус, которые украшенны яркой новогодней иллюминацией. Особенно красиво они выглядят в вечернее время.

- Новогодний трамвай передвигается по маршруту №5 (ул. Пушкина - Госцирк), троллейбус – по 13-му маршруту (Микрорайон Белореченский-Колхозный рынок), - сообщают в пресс-служба городской администрации.

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