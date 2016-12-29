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30 декабря, пятница
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ХРОНОГРАФ
Уфимцев прокатят на новогоднем транспорте// 29.12.2016
Праздничными будут трамваи и троллейбусы.
Фото: пресс-служба администрации Уфы
Управление электротранспорта Уфы решило поздравить горожан с Новым годом и привлечь внимание уфимцев к экологическому транспорту. Сейчас по городу передвигаются трамвай и троллейбус, которые украшенны яркой новогодней иллюминацией. Особенно красиво они выглядят в вечернее время.
- Новогодний трамвай передвигается по маршруту №5 (ул. Пушкина - Госцирк), троллейбус – по 13-му маршруту (Микрорайон Белореченский-Колхозный рынок), - сообщают в пресс-служба городской администрации.
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