Уфимцев прокатят на новогоднем транспорте

Кристина ДЕЙНЕКО

Праздничными будут трамваи и троллейбусы.

Фото: пресс-служба администрации Уфы

Управление электротранспорта Уфы решило поздравить горожан с Новым годом и привлечь внимание уфимцев к экологическому транспорту. Сейчас по городу передвигаются трамвай и троллейбус, которые украшенны яркой новогодней иллюминацией. Особенно красиво они выглядят в вечернее время.

- Новогодний трамвай передвигается по маршруту №5 (ул. Пушкина - Госцирк), троллейбус – по 13-му маршруту (Микрорайон Белореченский-Колхозный рынок), - сообщают в пресс-служба городской администрации.