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30 декабря, пятница
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ХРОНОГРАФ
В Уфе избили школьника в музыкальной школе// 29.12.2016
Мальчик получил перелом и сотрясение.
В Уфе девятиклассника Вадима Дудина сначала преследовали, а когда он попытался укрыться в музыкальной школе, избили и сломали ему нос. Мальчик получил сотрясение головного мозга. Об этом сняли сюжет наши коллеги из "Вести Башкортостан".
Вахтерша попыталась остановить драку, но у нее не хватило сил. Директор музыкальной школы уверяет, что такой случай произошел на территории учебного заведения впервые.
Корреспонденты «Вести Башкортостан" провели небольшой эксперимент, в результате которого выяснилось, что охрана в учебных заведениях практически отсутствует. По крайней мере в школы легко может проникнуть любой человек.
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