В Уфе избили школьника в музыкальной школе

Злата ЗУКОВИЧ

Мальчик получил перелом и сотрясение.

В Уфе девятиклассника Вадима Дудина сначала преследовали, а когда он попытался укрыться в музыкальной школе, избили и сломали ему нос. Мальчик получил сотрясение головного мозга. Об этом сняли сюжет наши коллеги из "Вести Башкортостан".

Вахтерша попыталась остановить драку, но у нее не хватило сил. Директор музыкальной школы уверяет, что такой случай произошел на территории учебного заведения впервые.

Корреспонденты «Вести Башкортостан" провели небольшой эксперимент, в результате которого выяснилось, что охрана в учебных заведениях практически отсутствует. По крайней мере в школы легко может проникнуть любой человек.