В Башкирии ВАЗ-2111 въехал в карету скорой помощи

Злата ЗУКОВИЧ

Трое пострадавших были госпитализированы.

Вчера, 28 ноября, днем на 16 километре дороги Стерлитамак-Красноусольский столкнулась карета скорой помощи и автомобиль «ВАЗ-2111». По предварительным данным, в ДТП виновен 48-летний житель Гафурийского района, у которого 30-летний стаж вождения автотранспортом. Предположительно, он не справился с управлением при снегопаде и выехал на встречку.

Трое людей – 70-летний водитель скорой, водитель легковушки и его пассажирка 56 лет были госпитализированы.