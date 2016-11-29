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29 ноября, вторник
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ХРОНОГРАФ
В Башкирии ВАЗ-2111 въехал в карету скорой помощи// 29.11.2016
Трое пострадавших были госпитализированы.
Вчера, 28 ноября, днем на 16 километре дороги Стерлитамак-Красноусольский столкнулась карета скорой помощи и автомобиль «ВАЗ-2111». По предварительным данным, в ДТП виновен 48-летний житель Гафурийского района, у которого 30-летний стаж вождения автотранспортом. Предположительно, он не справился с управлением при снегопаде и выехал на встречку.
Трое людей – 70-летний водитель скорой, водитель легковушки и его пассажирка 56 лет были госпитализированы.
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