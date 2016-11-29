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29 ноября, вторник
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ХРОНОГРАФ
В Башкирии поликлиники переходят на выдачу электронных рецептов// 29.11.2016
Об этом сообщила руководитель Роздравнадзора по Башкирии Динара Гашимова
Фото: пресс-службы ГФИ по РБ
Проблема рецептов, написанных неразборчивым почерком, решена раз и навсегда. На помощь врачам, пациентам и фармацевтам приходит интернет-служба, с помощью, которой врач бесплатно может составить рецепт на компьютере. Об этом во время «горячей телефонной линии» рассказала руководитель Росдравнадзора по Башкирии Динара Гашимова, сообщает пресс-служба главного федерального инспектора по республике.
В беседе с одной из позвонившей, которая сетовала на выданный ей нечитаемый рецепт, руководитель Росздравнадзора пояснила, что в скором времени медицинские учреждения республики полностью перейдут на выдачу электронных рецептов. Предполагается, что с электронным сервисом врачи смогут оперативно узнать есть ли в наличие лекарственные препараты в прикрепленных к поликлинике аптеках и ознакомиться с другими рецептами этого пациента, чтобы предотвратить возможный конфликт лекарств.
Бесплатные бахилы
Во время телефонного звонка на «горячую телефонную линию» жительница Туймазинского района узнала, что в государственных медицинских учреждениях обязаны бесплатно выдавать бахилы. По словам Динары Гашимовой, если прием требует соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, пациент должен обеспечиваться индивидуальным комплектом белья, в том числе бахилами.
Платные клиники
Большинство звонков поступило из города Белебей. Местные жители жалуются на увеличение числа платных медицинских клиник в городе. По их словам, лучшие медицинские работники увольняются из государственных учреждений, и практикуют за деньги. Белебеевцы просят урегулировать этот вопрос, поскольку, они месяцами не могут попасть к нужному специалисту.
Страховые организации
Руководитель Росздравнадзора сказала, населению не хватает юридической грамотности в защите своих прав и интересов. Многие даже не знают, что вопросы можно решить через страховые медицинские организации.
- Задача страховой медицинской организации - защищать интересы застрахованных граждан, контролировать объем, сроки и качество оказываемой медицинской помощи. Важно, чтобы люди взяли в привычку обращаться в страховую службу. Они бы помогли решить многие вопросы, с которыми звонят граждане на «горячую телефонную линию», - отметила Гашимова.
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