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ХРОНОГРАФ

В Башкирии создано более 300 народных дружин

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 29.11.2016
Их численность насчитывает почти 7 тысяч человек

Накануне, 28 ноября на заседании президиума правительства был утвержден порядок предоставления мер социальной защиты народным дружинникам. В частности, рассмотрен вопрос о выплатах единовременного пособия в случае гибели дружинника и в случае его ранения при исполнении служебных обязанностей, сообщает пресс-служба регионального правительства.  Так, в случае гибели семья дружинника получит 250 тысяч рублей, в случае ранения дружиннику будет выплачено из резервного фонда республики 125 тысяч рублей. С момента принятия закона и по настоящее время в республике было создано более 300 дружин с общим количеством почти 7 тысяч народных дружинников. Как отметили на заседании, на сегодняшний день трагических случаев с исполнением народными дружинниками своих служебных полномочий не было. При этом за 10 месяцев 2016 года с их участием было раскрыто 117 преступлений.

Сегодня в Госсобрании республики состоятся парламентские слушания, где будет рассмотрен вопрос  реализации регионального закона«О народных дружинах в РБ». Он был принят в июне прошлого года. Им установлены такие формы участия граждан в охране общественного порядка, как народные дружины, внештатное сотрудничество с полицией, общественные объединения правоохранительной направленности. Цель слушаний – проанализировать, как закон заработал и какие проблемные вопросы всплыли на поверхность.

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