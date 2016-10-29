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29 октября, суббота
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ХРОНОГРАФ
Уфимец обвиняет врачей роддома № 6 в смерти его ребенка// 29.10.2016
Амаль Гимранов уже обратился в правоохранительные органы.
Уфимец Амаль Гимранов обратился в правоохранительные органы с требованием наказать за ошибку врачей роддома №6 в Уфе, сообщает телеканал «Вся Уфа». Он считает, что врачи этой больницы виноваты в том, что его супруга Светлана потеряла ребенка на седьмом месяце беременности.
- Я хочу доказывать, что была врачебная ошибка. Потому что такие доводы у меня есть. Я пока не хочу об этом говорить. Поэтому сегодня заявление в прокуратуру я уже записал. Я хочу, чтобы провели расследование, - говорит Амаль Гимранов в сюжете телеканала «Вся Уфа».
Уфимец рассказал, что сейчас у него на руках две справки: в одной - поздравление с рождением ребенка, а во второй – сообщение о том, что ребенок мертворожден.
В больнице эту ситуацию объяснили осложнением, которое потребовало хирургического вмешательства.
Жена молодого человека была в реанимации, но сегодня ее уже перевели в обычную палату.
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