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ХРОНОГРАФ

Уфимец обвиняет врачей роддома № 6 в смерти его ребенка

Ольга КОРЗИК // 29.10.2016
Амаль Гимранов уже обратился в правоохранительные органы.

Уфимец Амаль Гимранов обратился в правоохранительные органы с требованием наказать за ошибку  врачей роддома №6 в Уфе, сообщает телеканал «Вся Уфа». Он считает, что врачи этой больницы виноваты в том, что его супруга Светлана потеряла ребенка на седьмом месяце беременности.

- Я хочу доказывать, что была врачебная ошибка. Потому что такие доводы у меня есть. Я пока не хочу об этом говорить. Поэтому сегодня заявление в прокуратуру я уже записал. Я хочу, чтобы провели расследование, - говорит Амаль Гимранов в сюжете телеканала «Вся Уфа».

Уфимец рассказал, что сейчас у него на руках две справки:  в одной - поздравление с  рождением ребенка, а во второй – сообщение о том, что ребенок мертворожден.

В больнице эту ситуацию объяснили осложнением, которое потребовало хирургического вмешательства.

Жена молодого человека была в реанимации, но сегодня ее уже перевели в обычную палату. 

 

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