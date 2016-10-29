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29 октября, суббота
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ХРОНОГРАФ
В Башкирии под колесами автомобиля погиб 57-летний пешеход// 29.10.2016
ДТП произошло вчера вечером.
Вечером 28 октября в Куюргазинском районе Башкирии произошло ДТП со смертельным исходом: под колесами автомобиля погиб 57-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ. 51 летний житель Ишимбая за рулем Volkswagen саddу ехал в сторону Оренбурга, внезапно на дорогу вышел 57-летний житель Куюргазинского района, водитель не заметил и его и сбил. Пешеход от полученных травм скончался на месте.
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