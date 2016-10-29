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ХРОНОГРАФ

Следователи Башкирии проверят сообщение о невыплате зарплаты вахтовикам на Ямале

Ольга КОРЗИК // 29.10.2016
Людям не платят зарплату с августа.

Следователи Башкирии начали проверку информации о невыплате заработной платы 35 жителям Башкирии, работающим на Ямале, следует из сообщения пресс-службы ведомства. Ранее вахтовики записали видеообращение, в котором сообщили, что объявили голодовку из-за невыплаты денег. Это послание они выложили на «YouTube».

- В видеосюжете они заявляют, что устроились на работу в компанию «Специализированное монтажное управление» в городе Уфе, однако, с августа 2016 года предприятие не платит им заработную плату, отмечается в сообщении.

В видеосообщении также отмечается, что у вахтовиков возник из-за этого конфликт с работодателем.

- Нам говорят, чтобы мы прекратили голодовку, что нам заплатят, но денег нет. С руководством организации у нас конфликт из-за этого, они силком заставляют нас уехать домой. Составили списки нашего коллектива, чтобы отправить на вертолете до Надыма, а дальше как добираться до Башкирии? — говорят вахтовики. 

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