В Башкирии в этом году из окон выпало 26 детей

Ольга КОРЗИК

8 из них погибло.

В Башкирии за истекший период этого года по сравнению с предыдущими увеличилось количество случаев падения детей из окон. Об этом в эфире «Радио России-Башкортостан» рассказала старший помощник руководителя Следственного комитета РФ по Башкирии Светлана Абрамова. По ее словам, в этом году из окон выпало 26 детей, 8 из которых погибли, а остальные получили травмы различной степени тяжести. Как отметила госпожа Абрамова, в основном из окон падают малолетние дети, однако в этом году был случай, когда из окна выпал 7-ми летний ребенок.В большинстве случаев такие трагедии произошли в благополучных семьях, в то время как родители занимались своими делами, например, готовили еду на кухне и т.д.

- Каждый случай падения ребенка из окон тщательно проверяется нашими следователями. По каждому случаю делаются выводы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В некоторых случаях ответственность могут нести и родители, несмотря на то, что в семье произошло такое горе, сказала Светлана Абрамова.