Стало известно, где в Уфе в эти выходные пройдут сельскохозяйственные ярмарки

Ольга КОРЗИК

Продажа продукции будет проходить на десяти площадках.

В Уфе в эти выходные, 1 и 2 октября вновь пройдут сельскохозяйственные ярмарки, сообщает пресс- служба администрации города. Купить продукцию по низким ценам можно будет на девяти площадках.

1 октября купить сельскохозяйственную продукцию по низким ценам можно будет на территории разворотного трамвайного кольца около дома № 2 по ул. Султанова и на площадке перед сквером «Волна» по улице Ахметова в Ленинском районе Уфы, а также на проезжей части автодороги по улице Оренбургская от начала проспекта Октября (нечетная сторона) до улицы Большая Гражданская в Советском районе города.

1 и 2 октября ярмарка пройдет на проезжей части автодороги по улице Правды, 18, 20 от улицы Таллинская до улицы Ухтомского в Демском районе Уфы.

В Калининском районе ярмарки состоятся на пересечении улицы Мушникова и Б. Баландина (Инорс) и на улице Интернациональная у пересечения с улицей Машиностроителей.

В Кировском районе - ул. Рабкоров, 5, 7.

В Октябрьском районе уфимцев и гостей столицы ждут на площади перед Дворцом Спорта по ул. Р. Зорге, 41, в оптово-распределительном центре «Зур-Базар» (ул. М. Жукова, 51) и в ТК «Караван» в микрорайоне Зинино (ул. Строительная, 1Г).

В Орджоникидзевском районе ярмарка развернется на площади С. Орджоникидзе, ул. Первомайская, 14.

Время торговли с 10. 00 до 16.00 часов.