|
29 сентября, четверг
|
ХРОНОГРАФ
Стало известно, где в Уфе в эти выходные пройдут сельскохозяйственные ярмарки// 29.09.2016
Продажа продукции будет проходить на десяти площадках.
В Уфе в эти выходные, 1 и 2 октября вновь пройдут сельскохозяйственные ярмарки, сообщает пресс- служба администрации города. Купить продукцию по низким ценам можно будет на девяти площадках.
1 октября купить сельскохозяйственную продукцию по низким ценам можно будет на территории разворотного трамвайного кольца около дома № 2 по ул. Султанова и на площадке перед сквером «Волна» по улице Ахметова в Ленинском районе Уфы, а также на проезжей части автодороги по улице Оренбургская от начала проспекта Октября (нечетная сторона) до улицы Большая Гражданская в Советском районе города.
1 и 2 октября ярмарка пройдет на проезжей части автодороги по улице Правды, 18, 20 от улицы Таллинская до улицы Ухтомского в Демском районе Уфы.
В Калининском районе ярмарки состоятся на пересечении улицы Мушникова и Б. Баландина (Инорс) и на улице Интернациональная у пересечения с улицей Машиностроителей.
В Кировском районе - ул. Рабкоров, 5, 7.
В Октябрьском районе уфимцев и гостей столицы ждут на площади перед Дворцом Спорта по ул. Р. Зорге, 41, в оптово-распределительном центре «Зур-Базар» (ул. М. Жукова, 51) и в ТК «Караван» в микрорайоне Зинино (ул. Строительная, 1Г).
В Орджоникидзевском районе ярмарка развернется на площади С. Орджоникидзе, ул. Первомайская, 14.
Время торговли с 10. 00 до 16.00 часов.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
29.09.2016 // СПОРТ
Сегодня «Салават Юлаев» в гостях сыграет с омским «Авангардом»
29.09.2016 // ХРОНОГРАФ
Стало известно, где в Уфе в эти выходные пройдут сельскохозяйственные ярмарки
29.09.2016 // ПЕРСОНА
Генеральный директор «Жилстройинвест» Ринат Салихов: Кризис — в головах!
28.09.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфе проходит кастинг на перформанс по роману "Мастер и Маргарита"
28.09.2016 // СПОРТ
Рустэм Хамитов обещал запустить Паралимпийский центр к 2019 году
28.09.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Уфе жилой дом дал трещины из-за строительства многоэтажек
21.09.2016 // ПОЛЕЗНО
Где в Уфе едят VIPы?
5-Я КОЛОНКА
Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева вспоминает гастроли Вахтанговского театра.
Вопрос дня
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте