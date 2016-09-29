В Уфе завтра на три часа перекроют движение в районе затонского моста

Ольга КОРЗИК

Городские власти рекомендуют для объезда Демское шоссе

Завтра, 30 сентября, в Уфе будет закрыта проезжая часть по двум полосам в каждом направлении движения улицы имени города Галле, на участке от разворотного кольца (пересечение с ул. Пархоменко) до остановки общественного транспорта «Автодром», сообщает пресс-служба городской администрации.

Ограничение движения будет действовать с с 01.00 до 04.00 часов. Эти меры связаны со строительством нового затонского моста на федеральной автодороге M7 "Волга". В мэрии рекомендуют заранее планировать маршрут движения, а в качестве альтернативного въезда в город предлагают воспользоваться Демским шоссе.