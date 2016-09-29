|
29 сентября, четверг
|
ХРОНОГРАФ
В Уфе завтра на три часа перекроют движение в районе затонского моста// 29.09.2016
Городские власти рекомендуют для объезда Демское шоссе
Завтра, 30 сентября, в Уфе будет закрыта проезжая часть по двум полосам в каждом направлении движения улицы имени города Галле, на участке от разворотного кольца (пересечение с ул. Пархоменко) до остановки общественного транспорта «Автодром», сообщает пресс-служба городской администрации.
Ограничение движения будет действовать с с 01.00 до 04.00 часов. Эти меры связаны со строительством нового затонского моста на федеральной автодороге M7 "Волга". В мэрии рекомендуют заранее планировать маршрут движения, а в качестве альтернативного въезда в город предлагают воспользоваться Демским шоссе.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
29.09.2016 // СПОРТ
Сегодня «Салават Юлаев» в гостях сыграет с омским «Авангардом»
29.09.2016 // ХРОНОГРАФ
Стало известно, где в Уфе в эти выходные пройдут сельскохозяйственные ярмарки
29.09.2016 // ПЕРСОНА
Генеральный директор «Жилстройинвест» Ринат Салихов: Кризис — в головах!
28.09.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфе проходит кастинг на перформанс по роману "Мастер и Маргарита"
28.09.2016 // СПОРТ
Рустэм Хамитов обещал запустить Паралимпийский центр к 2019 году
28.09.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Уфе жилой дом дал трещины из-за строительства многоэтажек
21.09.2016 // ПОЛЕЗНО
Где в Уфе едят VIPы?
5-Я КОЛОНКА
Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева вспоминает гастроли Вахтанговского театра.
Вопрос дня
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте