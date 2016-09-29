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ХРОНОГРАФ
Жители Салавата пожаловались руководителю Росздравнадзора на нехватку детских врачей// 29.09.2016
В третьем городе Башкирии не хватает узких специалистов
Фото: пресс-службы ГФИ по РБ
Жители Салавата жалуются на нехватку детских специалистов в городской поликлинике. В прошлом году состоялась реорганизация детской поликлиники, после которой ее объединили с взрослой, но это проблему кадров не решило. Во время недавней «горячей телефонной линии», которую в приемной президента России в Башкирии провела руководитель управления Росздравнадзора республики Динара Гашимова из Салавата по этой проблеме поступило сразу несколько звонков. Об этом сообщает пресс-служба главного федерального инспектора по республике.
Большинство же звонков было с жалобами на отказ в лекарственном обеспечении льготников. Если одним рецепты не выписывают врачи, ссылаясь на отсутствие медикаментов в аптеках, то другим, по той же причине, отказывают фармацевты. Динара Гашимова пояснила, что в обоих случаях нарушаются права граждан. По её словам, исходя из состояния больного, врач обязан выписать рецепт на препараты, а сотрудники аптеки при отсутствии лекарства обязаны поставить рецепт на отсроченное обслуживание. После обращения аптека должна сразу же сделать заявку на лекарственный препарат в фармацевтическую компанию и доставить его пациенту в течение 10 дней. В ином случае, пациент в праве обратиться с жалобой в Управление Росздравнадзора по Башкирии.
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