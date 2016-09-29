Жители Салавата пожаловались руководителю Росздравнадзора на нехватку детских врачей

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

В третьем городе Башкирии не хватает узких специалистов

Фото: пресс-службы ГФИ по РБ

Жители Салавата жалуются на нехватку детских специалистов в городской поликлинике. В прошлом году состоялась реорганизация детской поликлиники, после которой ее объединили с взрослой, но это проблему кадров не решило. Во время недавней «горячей телефонной линии», которую в приемной президента России в Башкирии провела руководитель управления Росздравнадзора республики Динара Гашимова из Салавата по этой проблеме поступило сразу несколько звонков. Об этом сообщает пресс-служба главного федерального инспектора по республике.

- Проблема малых городов в том, что молодые специалисты предпочитают оставаться в столице или же ехать в села, для получения подъемных миллионов по программе «Земский доктор». Целевые направления в медицинский университет, кадровый вопрос не решают, поскольку государство не может заставить «целевиков» вернуться для трудоустройства на малую родину, - отметила Динара Гашимова. - Это в первую очередь человеческий фактор. Для того чтобы молодые специалисты приезжали работать в малые города, для них нужно создать необходимые условия – обеспечить жильем, предоставить социальные гарантии», совместно с администрацией Салавата будем искать пути решения данного вопроса.

Большинство же звонков было с жалобами на отказ в лекарственном обеспечении льготников. Если одним рецепты не выписывают врачи, ссылаясь на отсутствие медикаментов в аптеках, то другим, по той же причине, отказывают фармацевты. Динара Гашимова пояснила, что в обоих случаях нарушаются права граждан. По её словам, исходя из состояния больного, врач обязан выписать рецепт на препараты, а сотрудники аптеки при отсутствии лекарства обязаны поставить рецепт на отсроченное обслуживание. После обращения аптека должна сразу же сделать заявку на лекарственный препарат в фармацевтическую компанию и доставить его пациенту в течение 10 дней. В ином случае, пациент в праве обратиться с жалобой в Управление Росздравнадзора по Башкирии.