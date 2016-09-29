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29 сентября, четверг
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ХРОНОГРАФ
Городские леса Уфы оказались бесхозными// 29.09.2016
Верховный суд посчитал, что бездействие властей создает реальную угрозу для сохранности лесных зон.
Администрация Уфы должна будет определить границы городских лесов и поставить их на кадастровый учет, сообщает пресс-служба природоохранной прокуратуры Башкирии. Так постановил Верховный суд Башкирии, отменив решение суда первой инстанции.
В суд прокуратура обратилась по результатам проверки. Она показала, что все леса в границах города являются по сути бесхозными, так как не состоят на учете, и границы их не определены.
- Неопределенность границ городских лесов создает реальную угрозу потери леса, - говорится в сообщении надзорного ведомства. - Это может повлечь уменьшение площади насаждений вследствие незаконной рубки или застройки.
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