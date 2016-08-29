Уфимец получит 150 тысяч за сломанную на заправке ногу

Злата ЗУКОВИЧ

Деньги должна выплатить «Башнефть-Розница».

Верховный суд Башкирии утвердил решение одного из районных судов Уфы о выплате денежной компенсации пострадавшему на АЗС.

Сотрудники автозаправки не организовали надлежащую очистку его территории от наледи и снега, нарушив технический регламент о безопасности зданий и сооружений. Это привело к тому, что в октябре 2014 года 58-летний автовладелец поскользнулся на оледеневших ступеньках и сломал ногу.

Пострадавший потребовал взыскания денежной компенсации через суд, прокуратура в суде и при апелляционном рассмотрении поддержала требования истца.

- Суд обязал компанию выплатить потерпевшему компенсацию морального вреда в сумме 150 тысяч рублей. Верховный суд республики оставил данное решение в силе, - сообщили в прокуратуре республики.