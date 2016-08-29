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29 августа, понедельник
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ХРОНОГРАФ
В Башкирии разбился парапланерист из Тюмени// 29.08.2016
Несчастный случай произошел около села Аскарово в Абзелиловском районе.
Фото: pixabay.com
Следственный комитет РФ по Башкирии проводит доследственную проверку по факту смерти жителя Тюмени в Абзелиловском районе республики, сообщает пресс-служба ведомства.
Предварительно установлено, что 38-летний мужчина вчера, 28 августа, разбился во время полета на параплане около села Аскарово. От полученных травм он скончался на месте. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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