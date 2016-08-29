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29 августа, понедельник
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ХРОНОГРАФ
В Уфе вандалы за лето сломали пятый арт-объект// 29.08.2016
Нарушители совсем распоясались и ломают скульптуры в городе каждую неделю.
Фото: пресс-служба администрации Уфы
Вандалы в Уфе совсем потеряли стыд и страх.За лето они сломали пять арт-объектов:"Одинокий романтик", "Змей Горыныч", "Девушка с кувшином", "Клоун Карандаш", одними из последних стали "зонтики" возле аграрного университета.
- Проявления вандализма приносят ущерб и приводят к негативным социальным последствиям. Силами ЖЭУ №38 зонтики были налажены, а цветы в клумбе поправлены, - сообщили в пресс-службе администрации Уфы.
Примечательно то, что арт-объекты хулиганы ломают там, где нет камер видеонаблюдения. Может быть именно поэтому вандалы до сих пор остаются безнаказанными. Не так давно они сломали скульптуру "Одинокий романтик", который был расположен в парке Кашкадан, четыре дня назад пострадал "Змей Горыныч" в Демском районе Уфы. Сколько еще экспонатов будет сломано в Уфе и когда поймают хулиганов - не известно.
Согласно закону, вандализм "наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев".
Если вы стали свидетелями правонарушений или хулиганства, присылайте видео на нашу редакционную почту info@mkset.ru.
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