Премьер-министр Башкирии покритиковал центр спортподготовки в Уфе

Наталья КУЗНЕЦОВА

По мнению Рустэма Марданова, в проект строящегося здания необходимо внести коррективы.

Фото: пресс-служба мэрии Уфы

В проект центра спортивной подготовки, строительство которого сейчас ведется в уфимском микрорайоне Затон, необходимо вносить изменения. Пока он не подходит для проведения в Уфе крупных соревнований международного уровня. Такое мнение выразил премьер-министр правительства Башкирии Рустэм Марданов в ходе осмотра объекта, передает телеканал «Вся Уфа».

- Уфа должна иметь все необходимое, для базовых видов спорта, - отметил Марданов. - Мы сейчас строим неполноценный объект, он нам не решит проблему.

Как пояснил Марданов, в строящемся центре необходимо как минимум увеличить количество посадочных мест. Кроме того, необходимо обеспечить условия для проведения соревнований по паралимпийским видам спорта. Застройщик отметил, что технические коррективы в проект внести возможно. Это потребует дополнительного финансирования, но на сроки сдачи объекта повлиять не должно. Сдать центр в эксплуатацию планируется в 2018 году. В 2019 году здесь будут проходить Международные детские игры.