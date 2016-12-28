В Иркутске отравились более 70 человек, в Башкирии – около 150 за год

Рустэм БАШКИРЦЕВ

«Медиакорсеть» выясняла, поможет ли запрет Роспотребнадзора на запрет продажи спиртосодержащих жидкостей.

Трагедия в Иркутске, унесшая жизни более 70 человек, всколыхнула проблему, которая актуальна на протяжении не одного года для многих российских регионов. В каждом из них ежегодно десятки людей, злоупотребляющие алкоголем, гибнут от отравления. Причем зачастую они пьют именно средства, не предназначенные для приема внутрь. Решить эту проблему власти решили, запретив продажу такой продукции в принципе.

С 26 декабря Роспотребнадзор приостановил продажу спиртосодержащей непищевой продукции на территории всей России. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предписано приостановить на срок до 30 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта не более 25% объема готовой продукции. Исключение составляют парфюмерная продукция и стеклоомывающие жидкости. Эти меры, как пояснили в ведомстве, принимаются для противодействия случаям распространения спиртосодержащих продуктов, употребление которых приводит к отравлению людей.

Проверка, проведенная региональным управлением федерального ведомства, показала, что проблема существует и в Башкирии. В республике, к счастью, не случались такие массовые отравления, как в Иркутске. Однако за год цифры выходят куда более печальными. В Башкирии за 11 месяцев этого года от отравлений спиртосодержащей продукцией умерло 147 человек, в том числе 18 детей.

Больше всего летальных исходов зарегистрировано в Уфе - 43, на втором месте -Стерлитамак - 11, на третьем – Кармаскалинский район - 10. В Нефтекамске и Уфмском районе умерло 8 человек, в Октябрьском - 7, в Салавате - 6, в Ишимбае - 4, в Учалах - 2, Баймаке, Туймазах по 1, в Иглинском, Ишимбайском районах – по 5, в Стерлитамакском, Чишминском районах – по 4, в Белорецком, Бижбулякском, Благоварском, Буздякском, Зилаирском, Краснокамском, Хайбуллинском, Янаульском районах - по 2, в Альшеевском, Архангельском, Аургазинском, Баймакском, Белокатайском, Благовещенском, Дюртюлинском, Зианчуринском, Илишевском, Нуримановском, Стерлибашевском, Туймазинском районах по 1 человеку.

Алкоголики, которые являются потребителями опасной для жизни непитьевой жидкости – серьезная проблема для региона. Только в наркологическом диспансере № 1 на учете состоит более 45 тысяч человек. В этом году 807 человек перенесли алкоголические психозы, более 16 тысяч человек злоупотребляют алкоголем.