В Башкирии больницы и школы могут остаться без тепла

Ольга КОРЗИК

Об этом предупредило «БашРТС».

Фото: Кристина Дейнеко

ООО «БашРТС» (дочка ООО «БГК») известило о том, что «готово ограничить подачу отопления потребителям, имеющим многомесячные просрочки платежей за тепловую энергию и ГВС». Как уточнили в пресс-службе компании, уведомления об этом были направлены в ноябре и декабре в адрес 1,5 тыс. бюджетных учреждений и 1,64 тыс. коммерческих организаций Башкирии. В списке этих учреждений значатся органы местного самоуправления, медицинские и образовательные учреждения, детские сады и школы, и т.д. Их суммарная задолженность составляет более 700 млн руб.

В пресс-службе уточнили, что компания «вправе ограничить режим потребления тепла на таких объектах, а если долги не будут погашены в 10-дневный срок после введения такого ограничения – полностью прекратить её подачу». Такие санкции предприятию позволяет постановление Правительства РФ.

- Стремительный рост долгов бюджетных и коммерческих организаций в октябре и ноябре этого года вынуждает идти на такие меры. Кроме того, направлены письма в министерства и ведомства республики с просьбой оказать содействие и выделить дополнительные суммы бюджетным организациям на оплату задолженности перед «БашРТС». Ведь просрочки говорят о том, что предприятия бюджетной сферы не были вовремя и в необходимом объёме профинансированы со стороны вышестоящих структур – распорядителей средств бюджета. Надеемся на изменение ситуации, так как под ограничение теплоснабжения могут попасть и социальные объекты, – говорит директор ООО «БашРТС» Сергей Лыков.

Задолженность юридических и физических лиц перед «БашРТС» на 1 декабря составила 5,6 млрд руб.

ОО «Башкирские распределительные тепловые сети» (ООО «БашРТС») – региональная теплоснабжающая компания. Обеспечивает теплом восемь городов Башкортостана: Уфу, Благовещенск, Стерлитамак, Салават, Ишимбай, Сибай, Нефтекамск, Агидель. Общая протяженность магистральных и квартальных сетей ООО «БашРТС» в двухтрубном исчислении составляет 1492 км (в том числе в Уфе – 811 км), из которых 753,5 км находятся в аренде у предприятия. Установленная электрическая и тепловая мощность предприятия – 24 МВт и 3596 Гкал/ч.