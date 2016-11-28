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28 ноября, понедельник
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ХРОНОГРАФ
Башкирия получит 17 новых автомобилей «скорой» помощи// 28.11.2016
Соответствующее распоряжение подписал Дмитрий Медведев.
Башкирия до конца года получит 17 новых автомобилей скорой помощи. Председатель правительства России Дмитрий Медведев пописал распоряжение о дополнительном финансировании закупок автомобилей скорой медицинской помощи. Из документа следует, что регион получит 12 полноприводных автомобилей и 5 – с задним приводом.
Всего Минпромторгу России дополнительно выделят 1 млрд руб на закупку 477 машин скорой для 44 регионов страны.
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