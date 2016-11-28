Башкирия получит 17 новых автомобилей «скорой» помощи

Ольга КОРЗИК

Соответствующее распоряжение подписал Дмитрий Медведев.

Башкирия до конца года получит 17 новых автомобилей скорой помощи. Председатель правительства России Дмитрий Медведев пописал распоряжение о дополнительном финансировании закупок автомобилей скорой медицинской помощи. Из документа следует, что регион получит 12 полноприводных автомобилей и 5 – с задним приводом.

Всего Минпромторгу России дополнительно выделят 1 млрд руб на закупку 477 машин скорой для 44 регионов страны.