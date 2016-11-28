Помогите маленькому Амиру победить рак крови

11-летний Амир нуждается в дорогостоящем лечении в Германии в клинике города Мюнстер. Стоимость лечения составляет 250 тысяч евро. Чтобы оказать мальчику посильную помощь, можно перечислить деньги на карту сбербанка или на Qiwi-кошелек.

Карта Сбербанк: 4276 0600 2225 0719 (оформлена на имя Карачурина Арслана Азатовича)

QIWI: 8-987-626-78-89 (Карачурин Арслан Азатович)

Группа помощи Амиру в социальных сетях:

https://vk.com/amirych

Инстаграм: #амирпротиврака

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