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28 ноября, понедельник
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ХРОНОГРАФ
Помогите маленькому Амиру победить рак крови// 28.11.2016
11-летний Амир нуждается в дорогостоящем лечении в Германии в клинике города Мюнстер. Стоимость лечения составляет 250 тысяч евро. Чтобы оказать мальчику посильную помощь, можно перечислить деньги на карту сбербанка или на Qiwi-кошелек.
Карта Сбербанк: 4276 0600 2225 0719 (оформлена на имя Карачурина Арслана Азатовича)
QIWI: 8-987-626-78-89 (Карачурин Арслан Азатович)
Группа помощи Амиру в социальных сетях:
Инстаграм: #амирпротиврака
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