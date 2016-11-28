Чиновникам, не организовавшим перевозку детей в школу в Бурзяне, объявлен выговор

Ольга КОРЗИК

Детям приходилось ходить через лес с топорами.

В Башкирии к дисциплинарной ответственности привлекли чиновников Бурзянского района, которые не организовали перевозку детей в школу, - следует из сообщения прокуратуры республики.

Как ранее писала Медиакорсеть, малокомплектную школу в деревне Верхний Нугуш закрыли. Из-за этого школьникам приходилось через лес ходить в соседнюю деревню Галиакберово. Их провожали и встречали родители, которые для защиты от диких животных брали с собой топоры.

- Прокурорской проверкой установлено, что органы местного самоуправления и образования не организовали строительство автодороги и подвоз учащихся из удаленного села к месту обучения и обратно, - отмечается в сообщении прокуратуры.

По требованию прокуратуры, первому заместителю главы районной администрации, начальнику отдела образования и директору сельской школы объявлен строгий выговор.

Напомним, что эта тема вызвала большой резонанс. После многочисленных публикаций в СМИ, власти района приняли решение перевести их из школы в селе Галиакберово в интернат села Старосубхангулово, что в 50 километрах от родного поселка.