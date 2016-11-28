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28 ноября, понедельник
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ХРОНОГРАФ
В Башкирии компания отдаст полмиллиона рублей за взяточничество директора// 28.11.2016
Руководитель предложил 5000 рублей от лица компании, организация в итоге отдаст 500000.
ООО строительное управление №9 «ПСК-6» вовремя не уведомило службу судебных приставов об увольнении сотрудника, из зарплаты которого удерживались алименты. В итоге права несовершеннолетнего были ущемлены. За нарушение, как сообщили в пресс-службе прокуратуры, фирме грозил крупный штраф по статье «Нарушение законодательства об исполнительном производстве».
Чтобы «замять» дело, директор компании предложил приставу взятку в размере пяти тысяч рублей. Однако пристав сообщил об этом в полицию и прокуратуру. По данному факту было возбуждено дело по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица».
По результатам рассмотрения дела, суд назначил штраф компании в 500 тысяч рублей.
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