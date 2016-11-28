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28 ноября, понедельник
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ХРОНОГРАФ
В Башкирии автобус с детьми попал в ДТП// 28.11.2016
Пассажирка легкового автомобиля скончалась на месте.
Вчера, 27 ноября, около 19:00 в Бирском районе на96 километре автодороги Уфа-Янаул столкнулись легковой автомобиль и автобус, сообщает в своем блоге главный госавтоинспектор ГИБДД Динар Гильмутдинов.
По предварительным данным, автобус «Setra», в салоне которого находились 30 человек, из которых 21 – дети и подростки, возвращающиеся с соревнований из Стерлитамака в Пермь, ехал в сторону Бирска. На встречу двигался Renault Twingo. Пассажирка легковушки 1964 года рождения в результате столкновения получила травмы, несовместимые с жизнью. Водитель отправлен в больницу. Пассажиры не пострадали. На месте работают сотрудники полиции.
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