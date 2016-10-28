Башмедуниверситет просит снять с охраны памятник культуры в Уфе

Наталья КУЗНЕЦОВА

Вуз хочет снести бывшую усадьбу Першиных и построить там свой объект.

Башкирский медуниверситет обратился в Минкультуры Башкирии по поводу усадьбы Першиных на ул. Коммунистической, 117 а в Уфе. Вуз просит рассмотреть вопрос об исключении здания из числа выявленных объектов культурного наследия. Копию письма опубликовали в своем блоге общественники движения "Архзащита Уфы".

Здание на Коммунистической площадью около 490 квадратов было построено в 1890-е годы, сейчас оно закреплено за вузом. Его состояние в университете оценивают как неудовлетворительное, а вкладывать средства на реставрацию, по-видимому, не хотят.



- В настоящий момент объект находится в полуразрушенном состоянии после двух пожаров, - пишет начальник отдела использования имущественного комплекса БГМУ Венер Нургалиев. - В планах университета снести данный объект и построить объект иного назначения без сохранения объёма и фасада здания. Возможно ли провести экспертизу на предмет исключения объекта из реестра вновь выявленных объектов культурного наследия, и какова примерно будет стоимость такой услуги?



В БГМУ подлинность письма подтвердили.