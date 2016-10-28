В Башкирии 23-летний водитель насмерть сбил двух пенсионеров

Ольга КОРЗИК

ДТП произошло вчера в Миякинском районе.

Вчера, 27 октября, около 7 часов вечера в Миякинском районе Башкирии 23-летний местный житель насмерть сбил супружескую пару пенсионеров, сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ. ДПТ произошло на 144 км. Автодороги Чишмы-Аксеново-Мияки. Молодой человек, управляя автомобилем ФОРД FOCUS, совершил наезд на пешеходов.

- 59-летняя жительница деревни Каран-Кункас и ее супруг,67-летний пенсионер, от полученных травм скончались на месте аварии. По предварительным данным, пешеходы передвигались в темное время суток вдоль проезжей части без светоотражающих элементов. Со слов водителя, он не заметил людей, - отмечается в сообщении ведомства.