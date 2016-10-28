Министр труда Башкирии Ленара Иванова попала в аварию

Ольга КОРЗИК

В ДТП никто серьезно не пострадал.

Министр труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова, попала в аварию вблизи города Салават, сообщает ИА «Башинформ». ДТП произошло вчера, 27 октября, на федеральной трассе Р240 "Уфа-Оренбург". Руководитель республиканского Минтруда возвращалась из рабочей поездки на служебном автомобиле «Тойота Камри».

Автомобиль УАЗ, двигаясь по второстепенной полосе, не выполнив требование знака, не уступил проезд автомобилю, в котором находилась Ленара Иванова. В результате произошло столкновение, в котором пострадали пассажиры двух транспортных средств. Пассажира УАЗа после оказания медицинской помощи отпустили домой, а Ленара Иванова проходит обследование в одной из уфимских больниц. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.