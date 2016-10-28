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ХРОНОГРАФ

Каждый день Президенту РФ пишут восемь-девять жалоб из Башкирии

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 28.10.2016
Приемная Президента РФ в РБ проанализировала обращения граждан главе государства

Фото: пресс-службы ГФИ по РБ

С января по октябрь 2016 года на имя главы государства от жителей Башкортостана поступило 2367 письменных и устных обращений, - сообщает пресс-служба главного федерального инспектора по республике. В первую очередь, людей волнуют вопросы социальной сферы:пенсионное обеспечение, льготы сиротам, инвалидам, трудовые отношения. На втором месте  по количеству обращений  - жалобы на неисполнение закона, на третьем – вопросы общества, государства и политики. Письма, рассказывающие о проблемах в жилищно-коммунальном хозяйстве, благоустройстве городов и сел – на четвертом месте в этом перечне. 

- Мы проводим «горячие телефонные линии» с участием республикаснких и федеральных чиновников. Это чрезвычайно популярное мероприятие. Люди звонят и получают компетентные комментарии по каждой ситуации, - рассказывает руководитель аппарата приемной Президента РФ в РБ Ольга Гизитдинова.

В этом году специалисты приемной провели 5 горячих телефонных линий, накануне на вопросы жителей региона отвечал руководитель главный санитарный врач республики Евгений Степанов.

Приемная президента России в Башкирии была открыта в сентябре 2011 года, ежегодно ее сотрудники принимают в среднем по 3,5 тысяч обращений.

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