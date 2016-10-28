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ХРОНОГРАФ
Каждый день Президенту РФ пишут восемь-девять жалоб из Башкирии// 28.10.2016
Приемная Президента РФ в РБ проанализировала обращения граждан главе государства
Фото: пресс-службы ГФИ по РБ
С января по октябрь 2016 года на имя главы государства от жителей Башкортостана поступило 2367 письменных и устных обращений, - сообщает пресс-служба главного федерального инспектора по республике. В первую очередь, людей волнуют вопросы социальной сферы:пенсионное обеспечение, льготы сиротам, инвалидам, трудовые отношения. На втором месте по количеству обращений - жалобы на неисполнение закона, на третьем – вопросы общества, государства и политики. Письма, рассказывающие о проблемах в жилищно-коммунальном хозяйстве, благоустройстве городов и сел – на четвертом месте в этом перечне.
В этом году специалисты приемной провели 5 горячих телефонных линий, накануне на вопросы жителей региона отвечал руководитель главный санитарный врач республики Евгений Степанов.
Приемная президента России в Башкирии была открыта в сентябре 2011 года, ежегодно ее сотрудники принимают в среднем по 3,5 тысяч обращений.
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