Прогноз погоды на выходные: В Башкирии ожидается до -15°C

Ольга КОРЗИК

Днем воздух прогреется до +3°C.

Фото: Кристина Дейнеко

Башгидромет составил прогноз погоды в Башкирии на предстоящие выходные, 29-30 октября.

Сегодня, 28 октября, ожидается небольшой мокрый снег, слабый гололед. Ночью столбик термометра упадет до – 1,- 6°C, при прояснениях до -10,-15°C, днем -1,+4°C.

В субботу, 29 октября, ночью и утром на отдельных участках дорог будет гололедица. Температура воздуха ночью -2,-7°C, при прояснении до -12°C, днем -2,+3°C. Местами выпадет снег.

В воскресенье, 30 октября, характер погоду существенно не изменится. Ночью температура воздуха также составит -2, - 7°C, при прояснении до -12°, днем -2,+3°C.