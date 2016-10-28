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28 октября, пятница
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ХРОНОГРАФ
Прогноз погоды на выходные: В Башкирии ожидается до -15°C// 28.10.2016
Днем воздух прогреется до +3°C.
Фото: Кристина Дейнеко
Башгидромет составил прогноз погоды в Башкирии на предстоящие выходные, 29-30 октября.
Сегодня, 28 октября, ожидается небольшой мокрый снег, слабый гололед. Ночью столбик термометра упадет до – 1,- 6°C, при прояснениях до -10,-15°C, днем -1,+4°C.
В субботу, 29 октября, ночью и утром на отдельных участках дорог будет гололедица. Температура воздуха ночью -2,-7°C, при прояснении до -12°C, днем -2,+3°C. Местами выпадет снег.
В воскресенье, 30 октября, характер погоду существенно не изменится. Ночью температура воздуха также составит -2, - 7°C, при прояснении до -12°, днем -2,+3°C.
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