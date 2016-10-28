В Уфе нефтепромышленное предприятие задолжало работникам 46 миллионов рублей

Злата ЗУКОВИЧ

Долг погасили только после прокурорского вмешательства.

Работники ООО «СГК-ТрубопроводСервис» пожаловались в прокуратуру Орджоникидзевского района на нарушение трудовых прав – организация задолжала зарплату 384 сотрудникам. Общий размер долга предприятия нефтепромышленного комплекса перед работниками составил более 46 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, в адрес руководителя внесено представление об устранении нарушения и возбуждено административное дело, по результатам которой компанию оштрафовали на 34 тысячи рублей.

После прокурорского вмешательства просроченную зарплату выплатили в полном объеме.