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28 октября, пятница
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ХРОНОГРАФ
В Уфе нефтепромышленное предприятие задолжало работникам 46 миллионов рублей// 28.10.2016
Долг погасили только после прокурорского вмешательства.
Работники ООО «СГК-ТрубопроводСервис» пожаловались в прокуратуру Орджоникидзевского района на нарушение трудовых прав – организация задолжала зарплату 384 сотрудникам. Общий размер долга предприятия нефтепромышленного комплекса перед работниками составил более 46 миллионов рублей.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, в адрес руководителя внесено представление об устранении нарушения и возбуждено административное дело, по результатам которой компанию оштрафовали на 34 тысячи рублей.
После прокурорского вмешательства просроченную зарплату выплатили в полном объеме.
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