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28 октября, пятница
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ХРОНОГРАФ
Депутатов Госдумы от Башкирии попросили активизироваться// 28.10.2016
Это касается не только сопровождения законопроектов, но и привлечения федеральных средств
Фото: пресс-службы Госсобрания РБ
Накануне, 27 октября прошла встреча депутатов Госдумы, Госсобрания и уфимского горсовета. Она впервые проходила в таком формате.
Константин Толкачев обращаясь к депутатам Госдумы заявил, что они должны содействовать сопровождению законопроектов, выдвинутых их башкирскими коллегами. Сейчас в Госдуме находятся 20 проектов федеральных законов, внесенных парламентом республики. Основными сферами их регулирования являются противодействие коррупции, совершенствование административного законодательства, вопросы охраны здоровья, молодежной политики, жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства,
В правительстве региона за взаимодействие с депутатами теперь отвечает вице-премьер Ильшат Тажитдинов. По его словам депутаты должны активизировать свою работу по привлечению в республику средств из различных федеральных программ. И для этого разработана даже некая дорожная карта.
Однако по мнению депутата Госдумы Павла Качкаева, который выступил от лица всех своих коллег в последнем вопросе не все так просто. В первую очередь само правительство республики должно более активно и точечно работать в этом направление. Вовремя готовить все свои предложения для участия в федеральных программах. А пока же, по словам депутата в вопросе привлечения средств из федеральных программ республика преуспела только в сфере ЖКХ.
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