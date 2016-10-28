Депутатов Госдумы от Башкирии попросили активизироваться

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Это касается не только сопровождения законопроектов, но и привлечения федеральных средств

Фото: пресс-службы Госсобрания РБ

Накануне, 27 октября прошла встреча депутатов Госдумы, Госсобрания и уфимского горсовета. Она впервые проходила в таком формате.

Константин Толкачев обращаясь к депутатам Госдумы заявил, что они должны содействовать сопровождению законопроектов, выдвинутых их башкирскими коллегами. Сейчас в Госдуме находятся 20 проектов федеральных законов, внесенных парламентом республики. Основными сферами их регулирования являются противодействие коррупции, совершенствование административного законодательства, вопросы охраны здоровья, молодежной политики, жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства,

– Предлагается поддержать ряд проектов, имеющих, на наш взгляд, законодательную перспективу. Мы приглашаем к сотрудничеству всех депутатов Госдумы от Башкортостана в целях совместного внесения разрабатываемых в Госсобрании законопроектов. Такое взаимодействие дает хорошие плоды, – отметил Константин Толкачев.

В правительстве региона за взаимодействие с депутатами теперь отвечает вице-премьер Ильшат Тажитдинов. По его словам депутаты должны активизировать свою работу по привлечению в республику средств из различных федеральных программ. И для этого разработана даже некая дорожная карта.

Однако по мнению депутата Госдумы Павла Качкаева, который выступил от лица всех своих коллег в последнем вопросе не все так просто. В первую очередь само правительство республики должно более активно и точечно работать в этом направление. Вовремя готовить все свои предложения для участия в федеральных программах. А пока же, по словам депутата в вопросе привлечения средств из федеральных программ республика преуспела только в сфере ЖКХ.