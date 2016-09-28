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ХРОНОГРАФ

В Башкирии на федеральной трассе на год ограничат движение

Кристина ДЕЙНЕКО // 28.09.2016
Связано это со строительством мостов через Тереклю и Мекетевли

Фото: www.kpopov.ru

В Башкирии на федеральной автодороге Р-240 будет ограничено движение. Оренбургская трассе находится на территории Мелеузовского района, где сейчас строят мосты. В Росавтодоре республики сообщили, что строительные работы продлятся до сентября 2017 года.

Мосты строят через реки Терекля и Мекетевли, они находятся на 185-м и 195-м километрах трассы. В управлении сообщили, что пропуск автотранспорта в прямом и обратном направлении производится по объездной автомобильной дороге, разрешенная максимальная скорость — 40 км/ч.

— Просим автомобилистов заранее планировать поездки и по возможности выбирать пути объезда, - говорят в Росавтодоре Башкирии.

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