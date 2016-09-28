В Башкирии по программе «Земский доктор» получат работу 150 молодых врачей

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

За время действия программы трудоустроены более 1100 врачей.

Программа «Земский доктор» начала действовать в 2012 году. Она инициирована Правительством России и призвана привлечь в сельскую местность молодых врачей (не старше 45 лет), В качестве материальной мотивации им предоставляется разовая выплата в размере 1 000 000 руб. Это стартовый капитал для переезда к месту работы.

- На сегодняшний день по программе «Земский доктор» в медицинских организациях на селе приступили к работе еще 119 врачей. Всего в 2016 году планируется трудоустроить по данной программе 150 докторов, - отметил министр здравоохранения республики Анвар Бакиров.

Всего за четыре года по данной программе в сельских районах Башкирии начали работать более 1100 врачей.