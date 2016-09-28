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ХРОНОГРАФ

Как купить в Уфе IPhone 7?

Константин КЛИМОВ // 28.09.2016
В продаже удалось найти всего 5 аппаратов

Неделю назад стартовали продажи нового яблочного смартфона. Федеральные СМИ много писали о том, что, несмотря на высокую цену, вокруг новинки - бешеный ажиотаж, и, чтобы купить смартфон, нужно отстоять очередь.

Мы решили проверить, как обстоят дела в Уфе и действительно ли покупатели охотятся за новым яблоком, также, как за редкими покемонами.

Задача была простая - узнать в каких магазинах есть смартфоны в наличии, как часто бывают поставки и определить, где самая приятная цена на гаджет.

Что касается цен, то за самую дешёвую 32-гигабайтную версию в Уфе просят 56 990 рублей, но в наличии таких телефонов нет. Единственную 32-гигабайтную версию новинки удалось обнаружить в одной из торговых точек в «Гостином дворе», но ценник там на три тысячи рублей выше. Что касается моделей с большим объёмом памяти, то они в Уфе есть. Нам удалось найти один розовый телефон с 128 гигабайтами памяти за 65 990 рублей, и парочку гаджетов с 256 гигабайтами в чёрном и серебристых цветах - пока всего пять штук по результатам опроса крупных сетевых поставщиков.

Что касается ажиотажа, то он больше походит на искусственный. Выяснилось это совершенно случайно, в беседе с одним из продавцов популярного магазина по продаже мобильных телефонов удалось выяснить, что спрашивают о новинке немногие.

- Вы третий, кто интересуется у нас покупкой гаджета, но их у нас в наличии нету. Мы бы и рады заказать, но производитель не даёт нам такой возможности, говорит, что всё распродано, - рассказал продавец.

Официальные же магазины торговой марки, которых в Уфе три, предлагают модели только на заказ. И не готовы сказать точную дату поставки.

- Поставки у нас раз в неделю, но успеете ли вы купить, не знаю, до 23 сентября мы оформляли предзаказы, теперь это можно сделать только через сайт, - придерживается официальной версии о ажиотаже продавец re:Store.

В Уфе новенькие Iphone 7 начали продавать в полночь 23 сентября, и никаких очередей в единственной торговой точке на четырёхмиллионную республику не было. Судя по сообщениям коллег, в первую "ажиотажную" в магазине было продано всего 3 телефона.

Кому выгоден ажиотаж?

В предыдущие годы, когда новинки от яблока стоили в районе 40 тысяч рублей, спрос на гаджеты действительно был, люди брали кредиты и стояли в очередях. Но с ростом курса доллара, и цена на гаджеты увеличилась до 60 тысяч рублей, и спрос соответственно упал. Но компании "Apple" нужно показать, что новинка востребована, и скорее всего это делается путём уменьшения объёма поставок, простыми словами, на рынок выкидываются маленькие партии гаджетов, которые не способны удовлетворить спрос.

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