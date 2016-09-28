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28 сентября, среда
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ХРОНОГРАФ
В Башкирии ученые разработали новые удобрения// 28.09.2016
Они позволят воспроизводить естественное плодородие почвы
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
Ученые башкирского научно-инженерного центра по технологии переработки органики завтра 29 сентября, в уфимском ВДНХ-ЭСКПО представят свою новую разработку - органоминеральные удобрения. Пробное практическое применение удобрений показало, что они позволяют воспроизводить естественное почвенное плодородие в соответствии с законами природы. Как считают сами ученые, это станет подспорьем в решении проблемы дефицита питьевой воды и других взаимосвязанных глобальных экологических проблем.
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