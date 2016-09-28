В Башкирии ученые разработали новые удобрения

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Они позволят воспроизводить естественное плодородие почвы

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Ученые башкирского научно-инженерного центра по технологии переработки органики завтра 29 сентября, в уфимском ВДНХ-ЭСКПО представят свою новую разработку - органоминеральные удобрения. Пробное практическое применение удобрений показало, что они позволяют воспроизводить естественное почвенное плодородие в соответствии с законами природы. Как считают сами ученые, это станет подспорьем в решении проблемы дефицита питьевой воды и других взаимосвязанных глобальных экологических проблем.