После перерасчета показатели снизились на 30%
В Башкирии часть надоев оказались "бумажными". После перерасчета показатели снизились на 30%.
Последние данные объявил председатель правления Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Андрей Даниленко на пресс-конференции в Уфе в конце этой недели. По его словам, официальная статистика показывает, что в стране производится 30 млн тонн молока, но из них 10 млн тонн - виртуальные.
- Существование так называемых "бумажных" надоев подтверждает опыт Башкирии, где в результате пересчета показатели снизились примерно на 30%, - говорит Андрей Даниленко.
Больше всего сомнения вызывают данные из регионов, которые сообщают о 70% производства молока в частном секторе. Сельхозпроизводителей попросили уточнить эти данные.