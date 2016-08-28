26.08.2016

Студента УГНТУ могли отчислить за долг в 100 рублей Этой суммы долга оказалось достаточно для попадания в список на отчисление.

26.08.2016

Аномальная жара в Башкирии: утонуло вдвое больше людей А за весь год жертв на воде стало больше почти на четверть.

26.08.2016

Чем обернулась аномальная жара для Башкирии В августе восемь раз побит многолетний температурный рекорд.